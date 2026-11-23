Builder Sandeep Ramtani : भोपाल का जालसाज बिल्डर संदीप रमतानी अब पत्नी संगीता के साथ पुलिस की गिरफ़्त में है। सोमवार को भी सुबह से ही इस ठग दंपती से पूछताछ चल रही है। अभी तक पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार दंपत्ति द्वारा ठगी गई राशि 35 करोड़ की हो सकती है। संदीप रमतानी से पूछताछ में बड़ी जानकारी मिली है। दंपत्ति के अनेक बैेंक खाते मिले हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार संदीप रमतानी बहुत शातिर है। उसने ठगी की करोड़ों की रकम कुछ बिल्डरों को भी दी है। इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।