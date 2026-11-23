जनता क्वार्टर-465 के वैध आवंटी मो. हफीज खान ने याचिका दायर कर सभी 600 क्वार्टर तोडऩे की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। मामले की गंभीरता देख जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने विशेष सुनवाई की। व्यापक ध्वस्तीकरण रोकने से इनकार किया। क्वार्टर-465 के आवंटी को 2 दिन की राहत दी। याचिकाकर्ता व हाउसिंग बोर्ड के अफसर कलेक्टर के साथ बैठक कर किराए की राशि तय करेंगे। बुधवार को कोर्ट को बताएंगे।