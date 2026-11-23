Bhopal News : भोपाल में फोरलेन बनाने के लिए छह गांवों की जमीन अधिगृहित की जाएगी। भोपाल-विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग को 45 किमी बनाने के लिए यह फोरलेन बनाया जाना है। इसके लिए जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण, व्यवस्थापन व सामाजिक असर की जांच करने विशेष समिति बनाई है। हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत बन रहे प्रोजेक्ट के लिए छह गांव की जमीन ली जाएगी। मौजूदा 2-लेन को पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन मार्ग में अपग्रेड किया जाएगा जो भानपुर, सूखी सेवानिया, दीवानगंज और सलामतपुर होते हुए भोपाल, रायसेन को भी आपस में जोड़ेगा। अभी महज 7 मीटर की संकरी सड़क है जोकि 30 मीटर चौड़ी होगी। खास बात यह है कि 15 साल तक रोड की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम निर्माण एजेंसी ही करेगी।