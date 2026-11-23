मकवाना को सेवा वृद्धि मिलने से नए डीजीपी के दावेदारों का गणित बदल जाएगा। पैनल में शामिल होने के लिए अधिकारी की शेष सेवा अवधि कम से अभी दौड़ में शामिल डीजी जेल वरुण कपूर अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मकवाना का कार्यकाल बढ़ने पर कपूर डीजीपी की रेस से बाहर हो जाएंगे और पैनल में चौथे आइपीएस अफसर पंकज श्रीवास्तव शीर्ष तीन में आ जाएंगे। इसके बाद प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के साथ-साथ मुख्य मुकाबला उपेंद्र जैन और पंकज श्रीवास्तव के बीच सिमट कम छह माह होना जरूरी है। जाएगा।