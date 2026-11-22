Sagar News :मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना की राजनीति में एक बार फिर पूर्व विधायक महेश राय और मौजूदा विधायक निर्मला सप्रे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस बार चर्चा का कारण कोई राजनीतिक बयान या सार्वजनिक मंच पर हुई बहस नहीं, बल्कि मिठाई खिलाने के दौरान पूर्व विधायक महेश राय द्वारा की गई एक टिप्पणी है। राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल के स्वागत कार्यक्रम में महेश राय ने विधायक निर्मला सप्रे पर तंज कसते हुए कहा कि, 'निर्मला.. तुमने तो पूरी भाजपा को शुगर कर दी।' मौके पर मौजूद लोगों के बीच कही गई ये बात अब क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है।