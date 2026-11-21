बीना. खिमलासा क्षेत्र के किसानों को सुविधा देने के लिए बुंदेलखंड पैकेज के तहत उप कृषि उपज मंडी एक करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी मंडी नियमिति रूप से शुरू नहीं हो पाई है।

दरअसल खिमलासा सहित आसपास के दर्जनों गांव के हजारों किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए उपमंडी बनाई गई है, लेकिन यहां नियमित डाक नहीं हो रही है। पिछले कुछ दिनों से शनिवार को डाक की शुरुआत सचिव ने कराई है, लेकिन अभी तक नियमित डाक शुरू नहीं हो पाई है। जबकि एक करोड़ खर्च कर यहां मंडी में टीनशेड सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और एक उप निरीक्षक व दो सुरक्षा गार्ड भी नियुक्त हंै। पिछले सालों में भी दिन निर्धारित कर डाक शुरू की गई थी, लेकिन कुछ दिनों में ही डाक बंद हो गई थी। जबकि किसानों की संख्या के अनुसार यहां नियमित डाक की जरूरत है।