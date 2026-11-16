सागर में अब शराब खरीदने के नियमों में बदलाव, 3 तरह के लोगों नहीं दी जाएगी शराब

रविवार सुबह आबकारी विभाग की टीमें सबसे पहले मोतीनगर क्षेत्र और शहर की शराब दुकानों पर पहुंचीं। सहायक आबकारी आयुक्त वंदना पांडेय ने टीम के साथ धर्मश्री, मछरयाई, सिविल लाइन और तिली क्षेत्र की दुकानों की जांच की। इसके बाद देवरी, खुरई, बीना, बंडा और रहली सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में संचालित दुकानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दुकानों में उपलब्ध शराब की मात्रा का रिकॉर्ड से मिलान किया गया। स्टॉक रजिस्टर, परमिट और बिक्री के दस्तावेजों की पड़ताल की गई। अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरों को भी जांचा गया। विभाग के अनुसार जांच में शराब के स्टॉक और दस्तावेजों में कोई संदिग्ध गड़बड़ी नहीं मिली।