तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, सिंगरौली में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या

जिस जमीन से परिवार की आजीविका जुड़ी है। उसी खेत से रेत उठाने का विरोध करने पर युवक की जान चले जाने की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने सिंगरौली जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण की व्यवस्था को फिर कठघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसके संरक्षण में रेत का अवैध कारोबार संचालित हो रहा है जिसके कारण अपने ही खेत से रेत उठाने का विरोध करने पर आदिवासी युवक को जान गंवानी पड़ी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों का आरोप है कि खुटार चौकी पुलिस रेत माफिया को बचाने में जुटी है।