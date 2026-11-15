15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिंगरौली

तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, सिंगरौली में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या

Sand Mafia Murder Case: खेत से रेत उठाने के विवाद पर वारदात, खुटार चौकी क्षेत्र के निमिहवांडाड़ बिहरा की घटना, अवैध रेत उत्खनन को लेकर फिर उठे सवाल।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सिंगरौली

image

Shailendra Sharma

Updated: 15 Nov 2026, 9:52 PM IST

singrauli news

tribal youth killed tractor sand dispute, कोतवाली थाने की फाइल फोटो (Source-Patrika)

Singrauli Sand Mafia Murder Case: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में बिरसा मुंडा की जयंती के बीच रेत के अवैध कारोबार का विरोध करना एक आदिवासी युवक को भारी पड़ गया। अपने ही खेत से रेत उठाने से मना करने पर रेत माफिया ने युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। घटना रविवार शाम करीब 4 बजे खुटार चौकी क्षेत्र के निमिहवांडाड़ बिहरा में हुई। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या

जानकारी के अनुसार अरुण रावत (36) निवासी निमिहवांडाड़ बिहरा के खेत से रेत माफिया सुनील कुमार पटेल रेत उठा रहा था। अरुण रावत खेत पर पहुंचा और उसे रेत उठाने से रोका तो दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान सुनील कुमार ने ट्रैक्टर से कुचलकर अरुण रावत की हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि अरुण के तीन बच्चे हैं जिनके सिर से पिता का हाथ उठ गया है।

Balaghat Crime: दोस्त के साथ घूमने निकली एयर होस्टेस की संदिग्ध मौत, दीपावली पर बेटी के साथ आई थी मायके

ये भी पढ़ें
Balaghat Air Hostess Murder

रेत के अवैध कारोबार पर सवाल

जिस जमीन से परिवार की आजीविका जुड़ी है। उसी खेत से रेत उठाने का विरोध करने पर युवक की जान चले जाने की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने सिंगरौली जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण की व्यवस्था को फिर कठघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसके संरक्षण में रेत का अवैध कारोबार संचालित हो रहा है जिसके कारण अपने ही खेत से रेत उठाने का विरोध करने पर आदिवासी युवक को जान गंवानी पड़ी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों का आरोप है कि खुटार चौकी पुलिस रेत माफिया को बचाने में जुटी है।

41 साल तक सागर में जिस मंदिर में पूजा की, वहीं थमी पुजारी की सांसें; पट बंद करते ही गिर पड़े

ये भी पढ़ें
Sagar Temple Priest Death news
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.