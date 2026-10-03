नहीं खुला निधि तिवारी के मोबाइल का लॉक, डिलीट हुई चैट्स खोलेंगी प्रेमी का राज

निधि की मां और बहन के बयान के आधार पर पुलिस निधि के दोस्त सोनू सिंह की तलाश कर रही है। बताया जाता है कि सोनू सिंह से बातचीत के दौरान ही निधि ने शनिवार को घटना को अंजाम दिया था। निधि और सोनू के बीच अंतिम क्षणों में क्या हुआ, यह पता नहीं चल सका। अलबत्ता मां और बहन ने सोनू सिंह पर निधि को प्रताड़ित करने और अपमान करने का आरोप लगाया है।