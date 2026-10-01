इंफ्लुएंसर Nidhi Tiwari मामले में सामने आई प्रेमी की पहचान, पुलिस के हाथ फिर भी खाली

अब मामले को लेकर यह भी सवाल खड़ा हो रहा कि अगर कथित प्रेमी बेकसूर है तो वह खुद सामने आकर है पुलिस को पूरी जानकारी क्यों नहीं दे रहा? उसे पूरी घटना की जानकारी है। यदि उसने निधि को परेशान नहीं किया तो वह उसके परिवार और पुलिस से क्यों छुप रहा है? उसकी तलाश में संबंधित कंपनी के दिल्ली और वैढ़न स्थित ऑफिस के अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, ताकि उसके वास्तविक ठिकाने तक पहुंचा जा सके। पुलिस अफसरों का कहना है कि पूरे मामले में उससे पूछताछ के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी।