BREAKING: सिंगरौली में घर से दुकान जाने का कहकर निकला, रात 1 बजे सड़क पर मिला ‘भैयालाल’ का शरीर

Singrauli death case: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सोमवार सुबह एक मामला सामने आया है। जिले थाना सरई इलाके अंतर्गत गोड़बहरा गांव में अधेड़ युवक की संदिग्ध परिस्तिथियों में जान चली गई। मृतक की पहचान भैयालाल सेन उर्फ लाला मिस्त्री के रूप में हुई है। युवक के शरीर पर करंट लगने के निशान मिले है जिससे मामला गंभीर हो गया। परिजनों का आरोप है कि भैयालाल को करंट लगाकार सड़क किनारे फेंका गया है।