Singrauli Crime: फिल्मी स्टाइल में बंदूके लहराते ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाश, मालिक-कर्मचारी को पीटा, लाखों का माल लेकर फरार

शुक्रवार सुबह इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज के माध्यम से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी झारखंड के बताए जा रहे है। दोनों का नेहरू चिकित्सालय में मेडिकल चेकअप। बताया गया है कि दोनों नाबालिग है। आईजी एवं डीआईजी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच करेंगे। हालांकि लुटेरे दुकान से कितनी कीमत के आभूषण और नकदी ले गए। इसका अभी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।