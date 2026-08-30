Singrauli News: युवती से शादी का वादा, बच्चा होने के बाद मुकरा; घर से भागने से पहले आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक आरोपी जून 2025 में उसे अपने घर ले गया, लेकिन आरोपी के परिवार ने शादी कराने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसे घर के पीछे झोपड़ी बनाकर रखा। जुलाई में युवती ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने शादी नहीं की। 25 मार्च 2026 को आरोपी युवती और बच्चे को बाहर कमाने जाने के बहाने मोरवा रेलवे स्टेशन लाया और दोनों को वहीं छोड़कर फरार हो गया था। इसके बाद पीड़िता ने मोरवा थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी और अब उसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी घर से भागने की फिराक में था।