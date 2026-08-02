Singrauli News: ‘प्रेम संबंध थे पर शादी नहीं करनी थी’, मामी ने की भांजे की हत्या, कार में रखा शव

सत्यप्रकाश के द्वारा शादी का दबाव बनाने से वो मानसिक रूप से परेशान थी और घटना वाले दिन भी सत्यप्रकाश ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाया। तभी उसने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को कार की ड्राइविंग सीट पर ले जाकर रख दिया था, जिससे पुलिस को ये हादसा लगे। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात का पर्दाफाश करने में उपनिरीक्षक एसपी तिवारी, उपनिरीक्षक अर्चना धुर्वे, सहायक उपनिरीक्षक संगीता सिंह, डीएसपी सिंह, सुनील दुबे, कुलदीप शर्मा, त्रिपुरल मिश्रा, श्यामसुंदर बैस, रामकली पनिका, अर्जुन यादव, आकाश पटेल और राहुल यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।