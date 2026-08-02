2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिंगरौली

Singrauli News: कैंसर पीड़ित मासूम के लिए दान किए बाल, निगम कमिश्नर सविता प्रधान की संवेदनशील पहल

Savita Pradhan: कैंसर पीड़ित बच्ची ने बालों की तारीफ की तो सविता प्रधान ने उसका दर्द समझा और बाल दान करने का फैसला लिया, बाल दान करने के बाद सविता प्रधान ने सोशल मीडिया पर सकारात्मक संदेश भी दिया।
2 min read
Google source verification

सिंगरौली

image

Shailendra Sharma

Aug 02, 2026

singrauli Savita Pradhan

savita pradhan donates hair for cancer patient girl, सविता प्रधान, नगर निगम कमिश्नर, सिंगरौली (Source- Savita Pradhan Facebook Page)

Singrauli Savita Pradhan: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान ने प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देने का उदाहरण पेश किया है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सविता प्रधान ने एक प्रेरणादायक पहल करते हुए कैंसर से जूझ रही एक मासूम बच्ची के लिए अपने बाल दान कर दिए। सविता प्रधान ने ऐसा इसलिए किया ताकि बच्ची के लिए विग तैयार की जा सके और बीमारी के कठिन दौर में उसके चेहरे पर मुस्कान लौट सके।

सविता प्रधान ने समझा मासूम का दर्द

यह पहल तब शुरू हुई जब सविता प्रधान की मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से एक कैंसर पीड़ित बच्ची से हुई। बातचीत के दौरान बच्ची ने उनके बालों की तारीफ करते हुए कहा था कि उसे उनके बाल बहुत पसंद हैं। मासूम की इस इच्छा और उसकी बीमारी की पीड़ा को महसूस करते हुए सविता प्रधान ने अपने बाल दान करने का निर्णय लिया। सविता प्रधान ने बताया कि कैंसर का दर्द उनके परिवार के लिए भी नया नहीं है। उनकी मां तीन बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ चुकी हैं। यही वजह है कि वह कीमोथेरेपी के दौरान मरीजों को होने वाली मानसिक और शारीरिक परेशानियों को करीब से समझती हैं।

सोशल मीडिया पर लिखा सकारात्मक संदेश

बाल कटवाने के बाद सविता प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए एक सकारात्मक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की पहचान केवल बाहरी सुंदरता से नहीं होती, बल्कि उसका आत्मविश्वास, सोच और संवेदनशीलता ही उसकी वास्तविक खूबसूरती होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने नए रूप के साथ पूरी सहजता से अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाएंगी।

संघर्षों से भरा रहा जीवन

सविता प्रधान का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, नर्मदापुरम जिले के मड़ई गांव से निकलकर उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा को अपना आधार बनाया। निजी जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली और मेहनत के बल पर सफलता हासिल की। वर्ष 2005 में उन्होंने पहले ही प्रयास में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) परीक्षा उत्तीर्ण कर डीएसपी पद हासिल किया। इसके बाद वर्ष 2006 में 83वीं रैंक प्राप्त कर वह मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनीं।

Balaghat News: बिन ब्याही बेटी बनी मां… रात में लोगों ने सुनी बच्चे के रोने की आवाज, नाना ने उठाया बड़ा कदम

ये भी पढ़ें
balaghat news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 09:15 pm

Published on:

02 Aug 2026 09:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / Singrauli News: कैंसर पीड़ित मासूम के लिए दान किए बाल, निगम कमिश्नर सविता प्रधान की संवेदनशील पहल

बड़ी खबरें

View All

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Singrauli News: 'प्रेम संबंध थे पर शादी नहीं करनी थी', मामी ने की भांजे की हत्या, कार में रखा शव

singrauli
सिंगरौली

Singrauli News: बेटे को अस्पताल पहुंचाने से पहले पिता की थमी सांसें, बेटे ने भी तोड़ा दम, पति-बेटे की मौत से बेखबर मां लड़ रही जिंदगी की जंग

SINGRAULI
सिंगरौली

7 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ रची साजिश, पत्थर से कुचलवाया पति का सिर, सिंगरौली में मास्टरमाइंड पत्नी ने उगला राज

Singrauli Blind murder case update
सिंगरौली

सिंगरौली में ‘भाजपा’ नाम की युवती ने शादी से एक दिन पहले दी जान, वेडिंग कार्ड वायरल

Singrauli Viral Wedding Card bride Bhajpa Prajapati ends her life by hanging herself
सिंगरौली

Two Child Policy: दो से ज्यादा संतान होने के कारण सिंगरौली सब रजिस्ट्रार की सेवाएं समाप्त

singrauli news
सिंगरौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.