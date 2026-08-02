Singrauli News: कैंसर पीड़ित मासूम के लिए दान किए बाल, निगम कमिश्नर सविता प्रधान की संवेदनशील पहल

यह पहल तब शुरू हुई जब सविता प्रधान की मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से एक कैंसर पीड़ित बच्ची से हुई। बातचीत के दौरान बच्ची ने उनके बालों की तारीफ करते हुए कहा था कि उसे उनके बाल बहुत पसंद हैं। मासूम की इस इच्छा और उसकी बीमारी की पीड़ा को महसूस करते हुए सविता प्रधान ने अपने बाल दान करने का निर्णय लिया। सविता प्रधान ने बताया कि कैंसर का दर्द उनके परिवार के लिए भी नया नहीं है। उनकी मां तीन बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ चुकी हैं। यही वजह है कि वह कीमोथेरेपी के दौरान मरीजों को होने वाली मानसिक और शारीरिक परेशानियों को करीब से समझती हैं।