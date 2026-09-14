पापा को क्या हुआ! 6 माह की मासूम बेटी को मालूम ही नहीं, सिंगरौली में छिन गईं खुशियां

Tipper Driver News Singrauli : मध्यप्रदेश के सिंगरौली के बदिझिरिया गांव में सोमवार को सुबह से ही पुलिस की टीम तहकीकात में जुटी है। यहां देर रात हादसे में 24 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई थी जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। पता चला है कि टिपर में धमाका हो गया जिससे ड्राइवर की सांसें थम गईं। उनके परिजन अभी अस्पताल में हैं। उनका रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। मृतक की बेटी महज 6 माह की है, उसे तो पापा के साथ हुए हादसे का भान ही नहीं है।