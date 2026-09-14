14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिंगरौली

पापा को क्या हुआ! 6 माह की मासूम बेटी को मालूम ही नहीं, सिंगरौली में छिन गईं खुशियां

Tipper Driver News Singrauli : बेसुध हुई पत्नी, सिंगरौली के बदिझिरिया गांव में धमाके से टिपर चालक की मौत, भतीजा भी घायल
2 min read
Google source verification

सिंगरौली

image

deepak deewan

Sep 14, 2026

singrauli

singrauli news- सिंगरौली में पति की मौत पर बेसुध हुई पत्नी- image credit - facebook Santosh Dubey

Tipper Driver News Singrauli : मध्यप्रदेश के सिंगरौली के बदिझिरिया गांव में सोमवार को सुबह से ही पुलिस की टीम तहकीकात में जुटी है। यहां देर रात हादसे में 24 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई थी जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। पता चला है कि टिपर में धमाका हो गया जिससे ड्राइवर की सांसें थम गईं। उनके परिजन अभी अस्पताल में हैं। उनका रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। मृतक की बेटी महज 6 माह की है, उसे तो पापा के साथ हुए हादसे का भान ही नहीं है।

बरगवां पुलिस ने बताया कि VRCC के लिए कोल डिस्पैच करने वाले अनिल साहू की धमाके में मौत हो गई। रविवार रात यह दुर्घटना घटी। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर आई। हालांकि इससे पहले ही अनिल साहू और दोनों घायलों को बैढ़न जिला अस्पताल भेजा जा चुका था।

सोमवार सुबह थाना प्रभारी अनिल पटेल ने जांच शुरु की। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर हादसे के संबंध में लोगों से पूछताछ की।

अस्पताल में अनिल साहू के परिजन एकत्रित

इधर अस्पताल में अनिल साहू के परिजन एकत्रित हैं। वे मूलत: पचौर के रहने वाले थे। परिवार में अनिल सबसे छोटे थे। सूचना के बाद ही मां पिता, भाई और बहन के आंसू थम नहीं रहे हैं। अनिल साहू की पत्नी तो बेसुध सी हो चुकी हैं। उनकी शादी को केवल दो साल हुए थे। अनिल साहू की एक बेटी आराध्या है जोकि महज 6 माह की है। वह अपने प्यारे पापा के उठने और प्यार करने के लिए एकटक देखी जा रही है।

टिपर चलाकर परिवार पालते थे अनिल साहू

परिजनों और रिश्तेदारों ने बताया कि अनिल साहू के पिता और भाई मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते हैं। हादसे में उनके रिश्ते का भतीजा विजय साहू (17) भी घायल हुआ है। अनिल साहू VRCC कंपनी के लिए कोल डिस्पैच करने वाला टिपर चलाकर परिवार पालते थे।

परिजनों की शिकायत के आधार पर करेंगे आगे की कार्रवाई: बरगवां थाना प्रभारी अनिल पटेल

सोमवार सुबह पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। बरगवां थाना प्रभारी अनिल पटेल ने बताया कि परिजनों की ओर से शिकायत के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पुलिस हादसे के कारणों के साथ ही पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 02:56 pm

Published on:

14 Sept 2026 01:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / पापा को क्या हुआ! 6 माह की मासूम बेटी को मालूम ही नहीं, सिंगरौली में छिन गईं खुशियां

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर में CM भजनलाल के OSD की पत्नी विजयी, 57 वार्ड में बीजेपी और 40 में कांग्रेस जीती

Pratibha Sharma
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Singrauli News: युवती से शादी का वादा, बच्चा होने के बाद मुकरा; घर से भागने से पहले आरोपी गिरफ्तार

Singrauli Woman Assault Case
सिंगरौली

उफनता नाला पार करते दिखे स्कूली बच्चे, सिंगरौली में बारिश के बीच सुरक्षा पर सवाल

Singrauli Rain Update
सिंगरौली

Singrauli News: भाजपा विधायक की कार की फायर ब्रिगेड से सफाई का वीडियो वायरल

Singrauli BJP MLA Car Wash Fire Brigade
सिंगरौली

Singrauli News: दो दिन में दो बेटों की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पसरा मातम

Two Brothers Death
सिंगरौली

Singrauli News: कैंसर पीड़ित मासूम के लिए दान किए बाल, निगम कमिश्नर सविता प्रधान की संवेदनशील पहल

singrauli Savita Pradhan
सिंगरौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.