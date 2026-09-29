शोहरत की बुलंदी पर थी इंफ्लुएंसर Nidhi Tiwari….सामने आए मौत के 3 कारण

निधि अविवाहित थी। पिता अशोक तिवारी बनारस में रहते हैं। वह मां और छोटी बहन के साथ रहती थी। मां हेमलता तिवारी ने पुलिस को बताया कि शनिवार शाम को निधि की दिल्ली में रहने वाले एक युवक से फोन पर बातचीत हो रही थी। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर वह नाराज हो गई थी। गुस्से में उसने रात का खाना भी नहीं खाया। सुबह जब वह नहीं उठी तो मां ने घबराकर खिड़की से उसके कमरे में झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी।