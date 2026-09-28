Tikamgarh News: ‘मेरे पति दूसरे कमरे में सो रहे हैं, मैं कमरे में अकेली हूं…’ आखिर कौन है वो बाबू, जिसे रश्मि ने भेजे थे मैसेज

रविवार के बाद सोमवार को मृतका रश्मि अहिरवार का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में वो कह रही है- 'बाबू आप टेंशन मत लेना, बचाने वाले हम हैं आपको, बस ये वीडियो दिखा देना जो तुम्हारे पास है। हमारी गलती है, हमने इनको धोखा दिया है, गद्दारी की है इनके साथ, इन्हें नहीं मिलनी चाहिए सजा, सजा हम ही काटेंगे। बाबू हो सके तो मुझे माफ करना, हम जो कदम उठाने जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से उठा रहे हैं। इसमें किसी की कोई गलती है, उनने न मुझे डांटा है न मारा है और न ही कुछ बोला है। गलती हमारी है, तो सजा हमें मिलनी चाहिए। बाबू यहां पर देखो कोई नहीं है, वो दूसरे कमरे में सो रहे हैं। हमारे बाबू खुश रहना यही दुआ है हमारी भगवान से। हमारे बाबू को कुछ मत करना, जो माता-पिता ने रिपोर्ट कर दी तो यही बोलना चाहते हैं,कि, माता जी और पिता श्री अपने पैसे बर्बाद मत करना, कोर्ट कचहरी और केस के चक्कर में। तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम अपना घर बचाए रखना, बस यही कहना चाहती हूं। आई लव यू बाबू।