‘मेरे पति को मत फंसाना’, टीकमगढ़ में महिला और बच्चों की मौत के मामले में नया मोड़

Tikamgarh Woman Two Children Death Case, मृतका रश्मि अहिरवार व उसके दोनों मृत बच्चों की जीवित अवस्था की तस्वीरें (Source-Patrika)
Tikamgarh Woman Two Children Death Case: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बछोड़ा गांव में 24 सितंबर को दो मासूम बच्चों और उनकी मां की मौत के मामले में रविवार को एक नया मोड़ आया है। रविवार को सोशल मीडिया पर मृतका का एक वीडियो वायरल हुआ है जो मौत से पहले बनाया गया था। इस वीडियो में महिला खुद को घटना के लिए जिम्मेदार बता रही है और साथ ही गुहार लगा रही है कि उसके पति को किसी झूठे मामले में न फंसाया जाए।
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