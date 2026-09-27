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टीकमगढ़

‘मेरे पति को मत फंसाना’, टीकमगढ़ में महिला और बच्चों की मौत के मामले में नया मोड़

Woman Two Children Death Case: 24 सितंबर को कुएं में दो बच्चों और कुछ ही दूरी पर मिला था महिला का शव, रविवार को महिला का वीडियो आया सामने, घटना के लिए खुद को बताया जिम्मेदार ।
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टीकमगढ़

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Shailendra Sharma

Sep 27, 2026

Tikamgarh Woman Two Children Death Case

Tikamgarh Woman Two Children Death Case, मृतका रश्मि अहिरवार व उसके दोनों मृत बच्चों की जीवित अवस्था की तस्वीरें (Source-Patrika)

Tikamgarh Woman Two Children Death Case: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बछोड़ा गांव में 24 सितंबर को दो मासूम बच्चों और उनकी मां की मौत के मामले में रविवार को एक नया मोड़ आया है। रविवार को सोशल मीडिया पर मृतका का एक वीडियो वायरल हुआ है जो मौत से पहले बनाया गया था। इस वीडियो में महिला खुद को घटना के लिए जिम्मेदार बता रही है और साथ ही गुहार लगा रही है कि उसके पति को किसी झूठे मामले में न फंसाया जाए।

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Updated on:

27 Sept 2026 06:30 pm

Published on:

27 Sept 2026 06:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / ‘मेरे पति को मत फंसाना’, टीकमगढ़ में महिला और बच्चों की मौत के मामले में नया मोड़

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