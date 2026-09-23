Niwari Manish Jha Video Viral: 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियां गिनते कैमरे में कैद हुईं मनीषा झा

Niwari Manish Jha Video Viral: मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले में बुधवार को वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी प्रशासक मनीषा झा का नोट गिनते हुए वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद महिला बाल विकास विभाग में हड़कंप मच गया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विभाग और प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है तो वहीं मनीषा झा से फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। पत्रिका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।