मध्य प्रदेश भाजपा ने लिया संकल्प- ‘2047 तक भारत को बनाएंगे विकसित राष्ट्र’

Niwari News :मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से अलग होकर बने निवाड़ी जिले में स्थित राजा राम की नगरी ओरछा में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक के पहले दिन उद्घाटन सत्र के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में पार्टी के वैचारिक आधार को रेखांकित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि, पार्टी की नींव पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रीय एकीकरण और कुशाभाऊ ठाकरे के संगठन कौशल पर टिकी है। उन्होंने बताया कि 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत जनधन, उज्ज्वला, पीएम किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।