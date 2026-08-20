टीकमगढ़ की 1000 एकड़ भूमि पर बनेगा विशाल औद्योगिक क्षेत्र,UP के 35 निवेशकों ने जताई सहमति, हजारों को मिलेगा रोजगार

यहां पर उद्योग स्थापित करने के लिए एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक ने उत्तर प्रदेश के झांसी एवं मऊरानीपुर में उद्योगपतियों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल एवं विभिन्न औद्योगिक संगठनों से निवेश करने के लिए चर्चा की। उन्हें निवेश के लिए शासन स्तर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। बैठक में जतारा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध भूमि, अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं की जानकारी दी गई। सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्र में ईटीपी, एसटीपी, स्कूल, पार्क, बैंक, एटीएम, पुलिस थाना, फायर स्टेशन, सड़क, नालियां, स्ट्रीट लाइट, पानी की सुविधा देने एवं उद्योग स्थापित करने शासन से दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के बोर में बताया। साथ ही जानकारी दी कि जतारा यूपी के झांसी, प्रदेश के छतरपुर से सीधी कनेक्टिविटी वाला स्थान है।