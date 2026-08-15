‘स्कूटर से कूदकर बचा, चेहरे पर लगी चोट’, जतारा में छात्र ने सुनाई अपहरण की कहानी, CCTV ने खोला राज

बच्चे के साथ अपहरण जैसी घटना की जानकारी होते ही पुलिस सक्रिय हो गई और उसने बच्चे के घर से स्कूल तक की सड़क के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस जल्द से जल्द आरोपी की शिनाख्त कर उसे गिरफ्तार करने का प्लान बना रही थ। वहीं जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो कहानी ही अलग निकली। उसमें बच्चा साइकिल से जाता दिख रहा है। वही वह स्कूल के पास गिरने से चोटिल हो गया था। साइकिल से स्कूल जाते दिखाई देने पर पुलिस को शक हुआ कि जब यह साइकिल से था तो ऐसे में वह किसी से लिफ्ट मांगने या देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बाद पुलिस ने जब बच्चे से पूरी बात पूछी तो वह जवाब नहीं दे सका। पुलिस का कहना है कि बच्चे ने मन से यह कहानी गढ़ी है और उन्होंने घटना को झूठ बताया है। वहीं इस मामले के बाद जब छात्र के पिता से पूछा तो वह बात करने को तैयार नहीं हैं।