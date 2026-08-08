Tikamgarh News: अपने खर्च से आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहे सत्यप्रकाश, स्कूल पहुंचाने खरीदा ई-रिक्शा

वर्तमान में सत्यप्रकाश आदिवासी बस्ती के अनिल आदिवासी, आकाश आदिवासी, शिव आदिवासी, पिंकी आदिवासी, रिंकी आदिवासी, भूपेंद्र आदिवासी, साहिल आदिवासी और पप्पू आदिवासी सहित कई बच्चों की शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं। इन बच्चों के माता-पिता परिवार का भरण-पोषण करने पलायन कर बाहर चले गए हैं। सत्यप्रकाश पटेल का कहना है कि क्षेत्र में रोजगार के सीमित साधन होने से पलायन करना इनकी मजबूरी है, ऐसे में सबसे अधिक नुकसान बच्चों की शिक्षा का होता है। उनका प्रयास है कि आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे के भविष्य में बाधा न बने। इसलिए वे इन बच्चों को अपने परिवार के सदस्य की तरह शिक्षा, आवश्यक संसाधन और बेहतर भविष्य देने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यप्रकाश बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च अपनी खेती की आय से निकालते हैं। सत्यप्रकाश पटेल की यह पहल की गांव के लोग सराहना करते हैं।