स्वास्थ्य केंद्र से निकली महिला, इमली के पेड़ के नीचे बनी मां, टीकमगढ़ में लापरवाही की कीमत

वहीं, इस मामले में परिजन ने उपचार न करने के आरोप लगाए हैं। गीता के पति जसरथ ने बताया कि, वो अपनी पत्नी को भर्ती कराकर बुआ को लेने चला गया था। बुआ को छोड़ने के बाद वो मां को लेने गया और लौटकर आया तो डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए भेज दिया। यहां पर उसका उपचार ही नहीं किया गया है। वहीं, अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि, महिला में खून की कमी होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। परिजन से संपर्क करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। सुबह सूचना मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य टीम भेजकर जच्चा - बच्चा को अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है।