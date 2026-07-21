‘सात दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे’, टीकमगढ़ में सड़क पर भरे पानी में बैठीं महिलाएं, लगाया जाम

बैरवार गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कराया गया है। यहां पर पानी निकासी की व्यवस्था न होने से सड़क पर लगातार पानी भर रहा था। पिछले एक सप्ताह से भर रहे इस पानी के कारण यह सड़क तालाब में तब्दील हो गई। यहां पर करीब एक किलोमीटर में सड़क पर पानी भर जाने से ग्रामीण परेशान थे। आलम यह था कि अब यह पानी घरों में जाने लगा था। इसकी निकासी के लिए ग्रामीण लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। न तो इस पर ग्रामीण सड़क विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे थे और न ही प्रशासन। मंगलवार को जब गुस्साए ग्रामीणों और महिलाओं ने रोड पर भरे पानी में बैठकर रोड जाम कर दिया तो आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जाम लगाकर बैठीं महिलाओं को समझाने की कोशिश की लेकिन महिलाएं नहीं मानी। इसके बाद अधिकारियों ने जेसीबी बुलाई और रोड पर भरे पानी को निकालने की व्यवस्था की। जब रोड से पानी निकला तब कहीं जाकर महिलाएं मानी और प्रदर्शन खत्म किया।