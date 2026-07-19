5 अगस्त से चलेगी ‘प्रयागराज-यशवंतपुर’ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, MP के कई स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

वापसी में ट्रेन संख्या 04150 यशवंतपुर-प्रयागराज साप्ताहिक रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों का समय और खर्च दोनों कम होंगे। त्योहारों के दौरान घर आने-जाने वाले लोगों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्री रेलवे आरक्षण केंद्रों अथवा स्पेशल 8 अगस्त से 26 सितंबर तक प्रत्येक शनिवार को सुबह 7 बजे यशवंतपुर से रवाना होगी। यह रविवार शाम 6:18 बजे ललितपुर, 7:10 बजे टीकमगढ़, रात 8:30 बजे छतरपुर और रात 9:20 बजे खजुराहो पहुंचेगी तथा सोमवार सुबह 6:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी का सफर लगभग 47 घंटे 30 मिनट का रहेगा।