Tikamgarh News: 157 करोड़ में बनेगी 7 मीटर चौड़ी सड़क, दो जिलों के हजारों ग्रामीणों को होगा फायदा, DPR तैयार

वर्तमान में यहां पर सिंगल सड़क है। अब इसका उन्नयन कर इसे 7 मीटर (करीब 24 फीट) चौड़ा बनाया जाएगा। साथ ही सड़क के दोनों ओर दो-दो फीट की पटरी बनाई जाएगी। इससे जतारा से छत्तरपुर जाने का मार्ग सुगम होगा। साथ ही जतारा से छतरपुर की दूरी में भी 15 किलोमीटर का अंतर आएगा। वर्तमान में क्षेत्र के लोगों को पलेरा होकर लगभग 85 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। नई सड़क बनने के बाद यह दूरी 70 किलोमीटर रह जाएगी। ऐसे में समय और ईधन दोनों की बचत होगी। विदित हो कि वर्तमान में क्षेत्र के अनेक लोग बाजार, स्वास्थ्य आदि सेवाओं के लिए छतरपुर आते-जाते हैं। ऐसे में इस सड़क के निर्माण से लोगों को और भी सुविधा होगी।