Indore-Dahod Rail Line : नीचे दौड़ेगी ट्रेन, ऊपर लहलहाएगा सिटी फॉरेस्ट

Tihi Tunnel :मध्य प्रदेश के इंदौर से सटे पीथमपुर के पास स्थित टीही की पहाड़ियों में जल्द ही यहां आने वालों को एक अनोखा नजारा देखने को मिलने जा रहा है। यहां जमीन के नीचे से तो ट्रेन दौड़ेगी और ठीक उसके ऊपर हरियाली का सिटी फॉरेस्ट तैयार होगा। इंदौर - दाहोद रेल लाइन की सबसे अहम टीही टनल के निर्माण के चलते प्रभावित हुए पर्यावरण की भरपाई के लिए भारतीय रेलवे ने टनल के ऊपर की जमीन को भी अपने अधीग्रहण में ले लिया है। अब यहां ऐसा सिटी फॉरेस्ट विकसित करने की तैयारी की जा रही है, जो सुरंग की सुरक्षा के साथ हरियाली बढ़ाने में भी सहयोगी होगा।