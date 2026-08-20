20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

Indore-Dahod Rail Line : नीचे दौड़ेगी ट्रेन, ऊपर लहलहाएगा सिटी फॉरेस्ट

Indore-Dahod Rail Line : इंदौर-दाहोद रेल लाइन की अहम टीही टनल निर्माण से प्रभावित पर्यावरण की भरपाई के लिए रेलवे ने टनल ऊपरी जमीन भी अधीन की है। यहां सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जाएगा।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 20, 2026

Indore-Dahod Rail Line

Indore-Dahod Rail Line (नीचे दौड़ेगी ट्रेन, ऊपर लहलहाएगा सिटी फॉरेस्ट Photo Source- Patrika)

Tihi Tunnel :मध्य प्रदेश के इंदौर से सटे पीथमपुर के पास स्थित टीही की पहाड़ियों में जल्द ही यहां आने वालों को एक अनोखा नजारा देखने को मिलने जा रहा है। यहां जमीन के नीचे से तो ट्रेन दौड़ेगी और ठीक उसके ऊपर हरियाली का सिटी फॉरेस्ट तैयार होगा। इंदौर - दाहोद रेल लाइन की सबसे अहम टीही टनल के निर्माण के चलते प्रभावित हुए पर्यावरण की भरपाई के लिए भारतीय रेलवे ने टनल के ऊपर की जमीन को भी अपने अधीग्रहण में ले लिया है। अब यहां ऐसा सिटी फॉरेस्ट विकसित करने की तैयारी की जा रही है, जो सुरंग की सुरक्षा के साथ हरियाली बढ़ाने में भी सहयोगी होगा।

टनल के दोनों हिस्सों में 7.5-7.5 मीटर अतिरिक्त जमीन रेलवे ने अधिग्रहित कर ली है। इसी जमीन को मिलाकर सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जाएगा। खास बात ये होगी कि, यहां पेड़ों का चयन सामान्य तरीके से नहीं किया जाएगा। ऐसे पौधे और पेड़ों को लगाया जाएगा, जिनकी जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक न जाएं और भविष्य में टनल की संरचना को उन पेड़ों की जड़ों से किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे।

50 फीसदी काम ही पूरा

टीही टनल का करीब 50 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसमें लाइनिंग, फ्लोरिंग और बीएलटी यानी गिट्टी रहित ट्रैक का काम शामिल है। रेलवे के लक्ष्य के अनुसार, सितंबर 2026 तक टनल सेक्शन का काम पूरा कर इसे आरएस के निरीक्षण के चरण तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद टनल से ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ हो सकेगा।

क्षेत्र को मिलेगा बेहतर लुक

यानी आने वाले समय में टीही में एक ही जगह दो अलग तस्वीरें दिखाई देंगी। यहां जमीन के नीचे रेल लाइन और उसके ऊपर हरियाली देखने को मिलेगी। रेलवे इसे पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के साथ क्षेत्र को बेहतर लुक देने के अवसर के तौर पर भी देख रहा है।

‘धोखाधड़ी सब कुछ निरस्त कर देती है’, एमपी हाईकोर्ट का 13089 पूर्व चयनित शिक्षकों को बड़ा झटका

ये भी पढ़ें
MP High Court

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 01:45 pm

Published on:

20 Aug 2026 01:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Indore-Dahod Rail Line : नीचे दौड़ेगी ट्रेन, ऊपर लहलहाएगा सिटी फॉरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indore News: लिफ्ट देने के बहाने दो नाबालिग छात्राओं को जंगल ले गया, छोड़कर भागा

Simrol Minor Girls Case
इंदौर

Indore news: ‘मम्मी-दीदी’ के बगैर सूनी हो गई जिंदगी, 8 साल का बेटा देगा पापा के खिलाफ गवाही

Family ruined by domestic strife
इंदौर

Indore News : सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो नहीं खुलेगा प्रापर्टी टैक्स का खाता

Property Tax Account
इंदौर

Indore News: वाहन दौड़ रहे थे अचानक सड़क फाड़कर निकला पानी, वीडियो में कैद हो गई घटना

Water Burst On Road
इंदौर

indore news : ‘हेल्पलाइन लगाई तो क्या यहां मुख्यमंत्री ढूंढने आएगा?’ प्राचार्य की बात पर भड़का विवाद

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत पर बवाल
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.