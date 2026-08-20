20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

Indore news: किराएदार की अपील खारिज, मकान मालिक को सफाई देने की जरूरत नहीं: हाइकोर्ट

High court news: इंदौर हाईकोर्ट ने कहा कि मकान मालिक यदि बेटे की पढ़ाई या परिवार के इलाज के लिए दूसरे शहर में रहने की जरूरत साबित कर दे, तो जगह चुनने का अलग औचित्य बताने की जरूरत नहीं।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Aug 20, 2026

High court news: किराएदार की अपील खारिज (Photo Source - Patrika)

High court news: किराएदार की अपील खारिज (Photo Source - Patrika)

Indore news: मकान मालिक यदि यह साबित कर देता है कि उसे अपने बेटे की पढ़ाई या परिवार के सदस्य के बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहर में रहना है, तो उस शहर को चुनने के फैसले का अलग से औचित्य साबित करने की जरूरत नहीं है। अपनी जरूरत के लिए कौन-सी जगह उपयुक्त है, यह मकान मालिक और उसका परिवार ही सबसे बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं। खजराना क्षेत्र की खिजराबाद कॉलोनी स्थित मकान से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए किराएदार की सेकंड अपील खारिज कर दी।

जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि मकान मालिक ने अपने बेटे के कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने की बात दस्तावेजों से साबित की है। ऐसे में यदि मकान मालिक और उसका बेटा यह तय करते हैं कि कोर्स के दौरान इंदौर में रहना उनके लिए सुविधाजनक है, तो यह उनकी पसंद हैं। अपनी वास्तविक जरूरत के सबसे अच्छे निर्णायक भी वे ही है। कोर्ट ने निचली अदालतों द्वारा बेटे की वास्तविक जरूरत को स्वीकार किए जाने को सही माना।

23 साल से किराए पर था मकान

मामला इंदौर के खजराना स्थित प्लॉट नंबर 36-बी, खिजराबाद कॉलोनी के मकान का है। मकान मालिक के अनुसार, उसने 18 जनवरी 2003 को मकान 1100 रुपए मासिक किराए पर दिया था और उसी दिन रेंट एग्रीमेंट भी बनाया गया था। किराएदार नियमित रूप से किराया नहीं दे रहा था। मकान में बिजली के अवैध इस्तेमाल के कारण बिजली चोरी का प्रकरण भी दर्ज हुआ था। बिजली कनेक्शन मकान मालिक के नाम पर होने के कारण उसे भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मकान मालिक ने बेदखली का मुकदमा दायर करते हुए बताया, उसके पति हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं और जल्द सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बड़ा बेटा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा है और आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर में रहना चाहता वहीं छोटा बेटा 12वीं के बाद इंदौर बीई में प्रवेश लेना चाहता है। इन परिस्थितियों के चलते मकान की वास्तविक और जरूरी आवश्यकता होने का दावा किया गया। ट्रायल कोर्ट ने मकान मालिक की वास्तविक जरूरत स्वीकार करते हुए 10 अगस्त 2024 मकान खाली करने का आदेश दिया को को था। किराएदार को दो माह में कब्जा सौंपने के साथ 1.04 लाख बकाया किराया देने के निर्देश दिए थे।

Sagar news: ढाई करोड़ कैश, 30 लाख के सोने के साथ पकड़ाए 2 मास्टरमाइंट, 1 गलती पड़ गई भारी

ये भी पढ़ें
Online betting network: ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का खुलासा (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 02:31 pm

Published on:

20 Aug 2026 02:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Indore news: किराएदार की अपील खारिज, मकान मालिक को सफाई देने की जरूरत नहीं: हाइकोर्ट

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indore-Dahod Rail Line : नीचे दौड़ेगी ट्रेन, ऊपर लहलहाएगा सिटी फॉरेस्ट

Indore-Dahod Rail Line
इंदौर

Indore News: लिफ्ट देने के बहाने दो नाबालिग छात्राओं को जंगल ले गया, छोड़कर भागा

Simrol Minor Girls Case
इंदौर

Indore news: ‘मम्मी-दीदी’ के बगैर सूनी हो गई जिंदगी, 8 साल का बेटा देगा पापा के खिलाफ गवाही

Family ruined by domestic strife
इंदौर

Indore News : सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो नहीं खुलेगा प्रापर्टी टैक्स का खाता

Property Tax Account
इंदौर

Indore News: वाहन दौड़ रहे थे अचानक सड़क फाड़कर निकला पानी, वीडियो में कैद हो गई घटना

Water Burst On Road
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.