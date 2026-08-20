Indore news: किराएदार की अपील खारिज, मकान मालिक को सफाई देने की जरूरत नहीं: हाइकोर्ट

मकान मालिक ने बेदखली का मुकदमा दायर करते हुए बताया, उसके पति हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं और जल्द सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बड़ा बेटा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा है और आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर में रहना चाहता वहीं छोटा बेटा 12वीं के बाद इंदौर बीई में प्रवेश लेना चाहता है। इन परिस्थितियों के चलते मकान की वास्तविक और जरूरी आवश्यकता होने का दावा किया गया। ट्रायल कोर्ट ने मकान मालिक की वास्तविक जरूरत स्वीकार करते हुए 10 अगस्त 2024 मकान खाली करने का आदेश दिया को को था। किराएदार को दो माह में कब्जा सौंपने के साथ 1.04 लाख बकाया किराया देने के निर्देश दिए थे।