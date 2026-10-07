सुप्रीम कोर्ट के बाद अब MP की अदालत में पेश होंगे राजपाल यादव, 25 लाख के चेक बाउंस हुए थे

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पेश होकर एक करोड़ पंद्रह लाख रुपए जमा करने के बाद अब उनके सामने मध्यप्रदेश के महू सिविल कोर्ट में भी पेश होने को लेकर संशय की स्थिति है। क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 13 अक्टूबर को महू की अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए जमानती वारंट भी जारी कर रखा है। महू के रहने वाले फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू की ओर से लगाए गए प्रकरण में सुनवाई करते हुए पंचम व्यवहार न्यायाधीश फरहान मसूद कुरैशी ने मुंबई के लोखंडवाला के रुनवाल हाइट्स में रहने वाले राजपाल पुत्र नौरंग यादव के खिलाफ वारंट जारी कर संबंधित थाने को जरूरी कार्रवाई के लिए लिखा है। इसके बाद निश्चित ही राजपाल यादव की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं।