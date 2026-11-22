परिवहन विभाग के अनुसार स्पीड गवर्नर से जुड़ी समस्या एनआइसी के सॉफ्टवेयर में अपडेट की जरूरत के कारण आई है। सिस्टम में एक बार लॉक लगने के बाद फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पाता। बिना वैध फिटनेस के व्यावसायिक वाहन सड़क पर नहीं चलाए जा सकते। ऐसे में वाहन खड़े रहने से ट्रांसपोर्टरों को कमाई का नुकसान हो रहा है, जबकि किस्त, बीमा और अन्य खर्च जारी हैं। संचालकों की मांग है कि तकनीकी समस्या जल्द दूर की जाए ताकि उपकरण लगाने और नियमों का पालन करने के बावजूद उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।