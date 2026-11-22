PM Surya Ghar Yojana:मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के अधिक से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोडने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति धीमी है। योजना की समय-सीमा में अब महज चार माह शेष है, लेकिन जिले में निर्धारित लक्ष्य का केवल 26.12 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया है। करीब 74 प्रतिशत काम अब भी अधूरा है। ऐसे में तय समय-सीमा तक लक्ष्य हासिल करना बिजली कम्पनी के अधिकारियों के लिए चुनौती बन सकता है। हाल ही में सामने आए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अजय गुप्ता के एक पत्र से यह बात सामने आई है। जो उन्होने कलेक्टर अरूण विश्वकर्मा को लिखा है।