जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर एक पर बने एक फूड स्टॉल में शाम करीब 4 बजे आग लगी, फूड स्टॉल बंद था और पहले उसमें से धुंआ निकला और फिर आग की तेज लपटें उठने लगीं। आग लगने की सूचना मिलते ही स्टेशन का स्टाफ मौके पर पहुंचा एक्सटिंग्विशर और वाटर हाइट्रेंट की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब 15-20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फूड स्टॉल के ऊपर लगा रेलवे का शेड भी जल चुका था। इतना ही नहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक पार्सल बोगी तक भी आग की लपटें पहुंच चुकी थीं।