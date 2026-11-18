बरगी बांध की नहर टूटी Demo Pic
Bargi Dam मध्यप्रदेश का बरगी बांध अपनी विशालता के लिए विख्यात है। यह नर्मदा नदी पर बना है। बरगी बांध की सैर करने के लिए रोज सैंकड़ों लोग बरगी जाते हैं। बांध से कई हादसे भी होते रहे हैं। यहां की नहरें जब तब टूट जाती हैं जिससे जबर्दस्त तबाही होती है। बरगी बांध के पानी ने एक बार फिर तबाही मचाई है। बुधवार को बांध की बायीं तट नहर टूट गई जिससे जबलपुर के मंगेली का बड़ा इलाका जलमग्न हो गया। नहर टूटने की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और एनवीडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे।
जानकारी के अनुसार बरगी बांध की बायीं तट नहर एक बार फिर टूट गई है। मंगेली के पास आज सुबह यह घटना हुई। नहर टूट जाने से बरगी बांध का पानी इलाके में फैल गया। कई किसानों के खेत पानी में डूब गए।
बायीं तट नहर के टूटने की जानकारी मिलते ही प्रशासन एक्टिव हो गया। अधिकारियों ने सबसे पहले बरगी बांध प्रबंधन को नहर टूटने की सूचना देते हुए उनसे नहर में डेम के पानी की सप्लाई रुकवाई। इस बीच तहसीलदार और एनवीडीए के अधिकारी मौके पर भी पहुंच गए। अधिकारियों के अनुसार बायीं तट नहर टूटने से मंगेली में खेतों में बांध का पानी भर गया है। इससे कुछ जगह फसलों को नुकसान हुआ है।
बांध की बाएं तट की मुख्य नहर फूटी है। इससे आसपास के खेतों में पानी भर गया, किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। अवैध खनिज परिवहन में लगे डंपरों के कारण यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि नहर के पास से अवैध खनिज से लदे ओवरलोड डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां दिनभर गुजरती हैं। इससे नहर की पटरी अंदर से बहुत कमजोर हो गई थी। यह कमजोर हिस्सा पानी के तेज दबाव को झेल नहीं पाया और टूट गया जिससे नहर का पानी तेज बहाव के साथ इलाके में फैल गया।
कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को टीम को तुरंत जांच के लिए घटनास्थल के लिए रवाना कराया। इससे पहले नहर में छोड़े जा रहे पानी को तत्काल बंद करवाया जिससे बड़ा नुकसान टल गया।
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