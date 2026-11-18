Bargi Dam मध्यप्रदेश का बरगी बांध अपनी विशालता के लिए विख्यात है। यह नर्मदा नदी पर बना है। बरगी बांध की सैर करने के लिए रोज सैंकड़ों लोग बरगी जाते हैं। बांध से कई हादसे भी होते रहे हैं। यहां की नहरें जब तब टूट जाती हैं जिससे जबर्दस्त तबाही होती है। बरगी बांध के पानी ने एक बार फिर तबाही मचाई है। बुधवार को बांध की बायीं तट नहर टूट गई जिससे जबलपुर के मंगेली का बड़ा इलाका जलमग्न हो गया। नहर टूटने की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और एनवीडीए के अ​​धिकारी मौके पर पहुंचे।