जबलपुर में खेत के तालाब में घुसा मगरमच्छ, रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा

आशंका जताई जा रही है कि मगरमच्छ पास से बहने वाली बजरंग नदी से निकलकर खेत के तालाब में पहुंचा होगा। नदी से तालाब तक मगरमच्छ के आने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तालाब में मगरमच्छ के रेस्क्यू की तैयारी शुरू की। रेस्क्यू अभियान में विवेक गुप्ता, शंकरेंदु मुखर्जी और बीट गार्ड अदब कोरी शामिल रहे। टीम ने सावधानी बरतते हुए मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा और सुरक्षित अपने साथ ले गई। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित परियट नदी में छोड़ दिया है। मगरमच्छ के रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।