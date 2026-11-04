मददगार कलेक्टर… जबलपुर में हादसे के बाद ऑटो रिक्शा में फंसे घायलों को निकालकर पहुंचाया अस्पताल

कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने तुरंत स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पलटे हुए ऑटो को सीधा कराया और उसके अंदर व नीचे दबे यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में जिन यात्रियों को चोटें आई थीं उन्हें कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने तुरंत पीछे से आ रहे खनिज विभाग के वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को मौके से फोन कर घायलों का समुचित एवं त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। ऑटो रिक्शा में तीन महिलाएं, एक बच्चा, एक पुरुष और चालक सहित कुल छह लोग सवार थे। इनमें एक बच्चा और एक महिला सहित चार व्यक्तियों को घायल होने पर खनिज विभाग के वाहन से जिला अस्पताल भेजा गया। कलेक्टर के द्वारा घायलों की त्वरित मदद करने और उन्हें अस्पताल पहुंचाकर इलाज की व्यवस्था कराने के कदम की हर कोई सराहना पूरे जिले में हो रही है।