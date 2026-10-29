सड़क पर स्टंटबाजी पड़ी भारी, जबलपुर में थार समेत कई कारें जब्त, 5 पर केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि, इस कार्रवाई में मारुति फ्रॉन्क्स कार नंबर एमपी 20 जेडपी 2660 के मालिक अभिजीत जाट और चालक गौरव उर्फ प्रिंस विश्वकर्मा, मारुति फ्रॉन्क्स कार क्रमांक एमपी 20 जेडजे 2375 के मालिक श्रीराम जाट और चालक पीयूष जाट और काले रंग की थार नंबर एमपी 20 जेडएक्स 9124 की मालिक मीनाक्षी जाट और चालक सत्यजीत जाट के नाम सामने आए। वहीं, स्विफ्ट कार नंबर एमपी 20 जेडडी 3437 और फॉर्च्यूनर कार नंबर एमपी 20 सीएफ 2710 के चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने पांचों वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66(1)/192(1) के तहत केस दर्ज किया है।