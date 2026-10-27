Jabalpur GST: अफसर ने बनवाया आलीशान बंगला, खरीदे 7 प्लॉट, झांसा देने के लिए पत्नी की कार में घूमता था

Jabalpur GST: मध्यप्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग राज्य जीएसटी (SGST) के एक अधिकारी लोकायुक्त के घेरे में फंस गए हैं। दमोह में पदस्थ वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष जैन पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की जा रही है। मामले में शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने उनकी जांच की। इसके बाद मंगलवार सुबह मनीष जैन के कई ठिकानों पर छापा मारा गया। लोकायुक्त पुलिस को उनके पास से 7 प्लॉट के दस्तावेज मिले। मनीष जैन ने एक आलीशान बंगला बनवाया है। वे पत्नी के नाम की कार में घूमते थे।