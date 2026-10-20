जबलपुर के मशहूर बैलेंसिंग रॉक के अस्तित्व पर खतरा, आसपास तेजी से चल रहा निर्माण कार्य, संरक्षण की उठी आवाज

मदन महल पहाड़ी पर बैलेसिंग रॉक के आसपास तेजी से निर्माण की अनुमतियां दिए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगनी चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से यह पहाड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहां आने वाले पर्यटक प्रकृति और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए दो से तीन घंटे बिता सकते हैं। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। राजस्व भी बढ़ेगा। इस क्षेत्र में मां शारदा देवी का प्राचीन मंदिर, गोंडवाना शासकों का मदन महल किला, देवताल के ऐतिहासिक मंदिर और ओशो आश्रम प्रमुख आकर्षण हैं। जबलपुर विकास प्राधिकरण ने यहां एक उद्यान भी बनाया है। इन सभी स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित किया जा सकता है।