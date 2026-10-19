Jabalpur : 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान! 1000 टन बिस्किट जले, 120 टैंकर नहीं बुझा पाए भीषण आग

नगर निगम के फायर अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर ने बताया कि, आग का दायरा अधिक होने के कारण अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े। प्रशासन ने जीसीएफ, वीकल और खमरिया फैक्ट्री के साथ कैंटोनमेंट बोर्ड, शहपुरा, पाटन और भेड़ाघाट नगर परिषदों से दमकल वाहन बुलाए। शाम 4.30 बजे तक बिस्किट निर्माण और मशीनरी सेक्शन में लगी आग बुझा ली गई थी। लेकिन, लगातार पानी की बौछार और अग्नि शामक यंत्रों के उपयोग के बावजूद बाकी हिस्से में आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। हालात ये रहे कि, रात 9 बजे तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फिलहाल, दमकल की टीमें पूरी तरह आग पर काबू पाने के अब भी प्रयास कर रही हैं।