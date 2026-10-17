एमपी में दिवाली से पहले सस्ती होगी हवाई यात्रा, जबलपुर से हैदराबाद रूट पर 30% तक घट सकता है किराया

Jabalpur-Hyderabad flight fare drop: जबलपुर और हैदराबाद के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को किराए में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 25 अक्टूबर के बाद इस रूट पर एटीआर की जगह एयरबस का संचालन होने से हवाई किराए में 25 से 30 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। अभी सामान्य दिनों में हैदराबाद की टिकट के लिए 6500 से 9000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं, जबकि एयरबस शुरू होने के बाद यही सफर 4000 से 5500 रुपए में सम्भव हो सकता है।