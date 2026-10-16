त्योहार में घर खरीदने के लिए 7 हजार ऑप्शन ! जबलपुर में 8 लाख से शुरु हो रही कीमत, 1500 फ्लैट-डुप्लेक्स शामिल

निजी क्षेत्र में करीब 200 से अधिक साइट पर 7 हजार संपत्तियां उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। इनमें लगभग 4 हजार प्लाट, 1500 फ्लैट और 1500 डुप्लेक्स शामिल हैं। उपलब्ध विकल्पों में 8 से 50 लाख रुपए तक के प्लाट, 30 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के फ्लैट और 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक के डुप्लेक्स शामिल हैं। आकार के लिहाज से भी विकल्प मौजूद हैं। इनमें 800 से 1000 वर्गफीट के प्लाट, 600 से 700 वर्गफीट के फ्लैट और 1200 से 1500 वर्गफीट के डुप्लेक्स शामिल है। इस तरह निजी क्षेत्र में अलग अलग बजट और जरूरत के अनुसार संपत्तियों के विकल्प उपलब्ध है।