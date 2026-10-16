सरकारी विभाग पर बिजली कंपनी का 40 करोड़ बकाया, एमपी में सिर्फ आम उपभोक्ता पर सख्ती ! ऐसा क्यों ?

सतना जिले में इस विभाग पर बिजली बिल का 11 लाख रुपए का बकाया है। अब कंपनी के दबाव के बाद आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जिला संयोजकों को बकाया बिल जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालकों ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त को पत्र लिख कर उनके विभाग के बकाया बिलों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। बताया है कि विभाग के छात्रावासों, आश्रमों, शैक्षणिक संस्थाओं और कार्यालयों का लंबे समय से बिल का बकाया लंबित है। लगातार पत्राचार के बाद भी विद्युत उत्पादकों और कोयला कंपनियों को भुगतान करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में राज्य की विद्युत कंपनियों की वाणिज्यिक साध्यता प्रभावित हो रही है। जिसका असर व्यवस्था पर पड़ सकता है।