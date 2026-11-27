घटना के समय मृतका के रिश्तेदार संजय रजक और अन्य परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि अस्पताल में भर्ती कराने के समय रचना को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। परिजनों ने यह आरोप भी लगाया कि उन्हें मौत की सूचना तत्काल नहीं दी गई और बाद में समझाइश देकर अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल से रवाना कर दिया गया। उस दिन अस्पताल प्रबंधन ने मामले में खामोशी बरती लेकिन बाद में गायनेकोलॉजी की विभागाध्यक्ष डॉ. पद्मा शुक्ला की ओर से वस्तुस्थिति स्पष्ट कर बताया गया कि पूरे प्रयास किए गए लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से बचाया नहीं जा सका। हालांकि इसके बाद परिजनों ने किसी तरह का अन्य आरोप नहीं लगाया है।