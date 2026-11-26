घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी को चाकू के साथ पकड़ रखा है। पूछताछ में आरोपी पुलिसकर्मी उत्कर्ष सिंह के नाम का जिक्र कर रहा है। वहीं खुद को निर्दोष बता रहा है। हालांकि, अपहरण और फिरौती मांगने के पीछे आरोपियों की वास्तविक मंशा क्या थी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। फरार तीन आरोपियों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम के संबंध में भी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी प्रकरण की जांच की बात कहकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं।