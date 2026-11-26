उन्होंने कहा कि राजनीति किसी व्यक्ति या वर्ग के वर्चस्व की गुलामी करने का नाम नहीं है, बल्कि जनता के स्वाभिमान और उसके अधिकारों की रक्षा करने का माध्यम है। कोई भी जागरूक और समझदार व्यक्ति किसी के दबदबे में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व और सम्मान सबसे अधिक प्रिय होता है। उन्होंने कहा कि समाज की असली ताकत आपसी मेल-जोल, एक-दूसरे के प्रति सम्मान और मिल-जुलकर रहने में है। आपसी विश्वास और सद्भाव से ही मजबूत समाज का निर्माण संभव है। दिग्विजय सिंह ने यह टिप्पणी उन लोगों के संदर्भ में की, जो भाजपा के प्रति अंधसमर्थन का भाव रखते हैं