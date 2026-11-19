पुलिस ने आरोपी कप्तान सिंह बुंदेला को पकड़कर पूछताछ की तो उसने सारा सच कबूल लिया। आरोपी कप्तान सिंह ने बताया कि करीब तीन साल पहले कैलाश कुशवाह ने उसकी जमीन बटाई पर ली थी। तभी उसकी पहचान कैलाश की पत्नी अंगूरी से हुई। कुछ दिन दोनों के बीच संबंध बन गए और उनके संबंधों के बारे में अंगूरी की सास को पता चल गया। वो हमेशा विरोध करती थी और परिवार के सदस्यों को संबंधों की जानकारी देने लगी थी। बदनामी के डर के कारण अंगूरी और उसने सुमंत्रा की हत्या की साजिश रची। पहले दोनों करंट लगाकर सुमंत्रा की हत्या करनी चाही लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद 13 नवंबर की रात कप्तान सिंह ने घर में घुसकर सोते वक्त सुमंत्रा बाई के सिर पर वार कर उसकी हत्या की थी।