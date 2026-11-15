चुपके से खोला गया MP के सबसे प्रसिद्द श्रीराम मंदिर का खजाना, 3 घंटे तक खजाने के पास खड़े थे अधिकारी

Orchha Ramraja Temple Treasure: मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर ओरछा के अधिपति श्रीरामराजा मंदिर का शाही खजाना नियमों को दरकिनार कर खोल दिया गया। इस बात का खुलासा 12 दिन बाद हुआ तो हड़कंप मच गया। अब निवाड़ी जिला प्रशासन कठघरे में है। अब खजाना खोलकर तीन घंटे तक वहां रहने वाले अधिकारियों के साथ ही पूरी कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। मंदिर का शाही खजाना खोलने (Shri Ramraja Temple Treasure Controversy) के नियम तय हैं। इसका पालन किए बगैर 2 नवंबर को खजाना खोला गया था। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक खजाना खुला रहा। फिर इसे बंद कर दिया गया था।