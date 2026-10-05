टीकमगढ़ में 8 गंभीर मामलों में आरोपी को भाजयुमो ने बड़े कार्यक्रम का प्रभारी, जिलाध्यक्ष बोले- हमें पता नहीं था

इस मामले में राहुल ठाकुर का कहना है कि यह सब पुराने मामले हैं। जो मेरी शिकायत कर रहे हैं, उनके ऊपर तो मुझसे भी ज्यादा 10-12 मामले दर्ज हैं। उन्होंने मुझ पर कांग्रेसी होने का ठप्पा लगा दिया था। विदित हो कि राहुल ठाकुर की कई बार सोशल मीडिया पर भी हथियारों के साथ फोटो शेयर की गई है। वहीं युवा मोर्चा ने इस सूची को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर, भाजपा के सागर संभाग प्रभारी गौरव रणदिवे, भाजयुमो मध्य प्रदेश के साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत को टैग की है।